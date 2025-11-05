Анна Сергеева
женский, родилась 1741 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
умерла С 1813 по 1816 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Супруги
Никита (Дмитрий) Иванов1747 ст. г.р.
Дети
Бобков Лазарь Никитин1772 ст. г.р.
Бобков Иван Никитин1774 ст. г.р.Показать еще 2
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Место
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Рождение
1741 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772 ст.
Отец ребёнка: Никита (Дмитрий) Иванов
Рождение ребёнка
1774 ст.
Сын: Бобков Иван Никитин
Отец ребёнка: Никита (Дмитрий) Иванов
Рождение ребёнка
1776 ст.
Сын: Бобков Антон Никитин
Отец ребёнка: Никита (Дмитрий) Иванов
Рождение ребёнка
1781 ст.
Дочь: Василиса Никитина
Отец ребёнка: Никита (Дмитрий) Иванов
Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
С 1813 по 1816 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область