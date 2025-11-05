Анна Сергеева 1741 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Сергеева

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1741 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

умерла С 1813 по 1816 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Супруги
Никита (Дмитрий) Иванов1747 ст. г.р.
Дети
Бобков Лазарь Никитин1772 ст. г.р.
Бобков Иван Никитин1774 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита (Дмитрий) Иванов

Рождение ребёнка
1772 ст.

Сын: Бобков Лазарь Никитин

Отец ребёнка: Никита (Дмитрий) Иванов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Бобков Иван Никитин

Отец ребёнка: Никита (Дмитрий) Иванов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Бобков Антон Никитин

Отец ребёнка: Никита (Дмитрий) Иванов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1781 ст.

Дочь: Василиса Никитина

Отец ребёнка: Никита (Дмитрий) Иванов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
С 1813 по 1816 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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