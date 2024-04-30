Фёдор Иванов 06.05.1813 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Фёдор Иванов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 06.05.1813 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Бобков Иван Никитин1774 ст. г.р.
Мать
Федосья Петрова1779 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1813 ст.

Отец: Бобков Иван Никитин

Мать: Федосья Петрова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Крещение
11.05.1813 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемник кр. Яков Иванов

Смерть
Неизвестно

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