Фёдор Иванов
мужской, родился 06.05.1813 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
ОтецБобков Иван Никитин1774 ст. г.р.
МатьФедосья Петрова1779 ст. г.р.
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Место
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Рождение
06.05.1813 ст.
Отец: Бобков Иван Никитин
Мать: Федосья Петрова
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
11.05.1813 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно