Бобков Иван Тарасов
мужской, родился 1821 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
ОтецБобков Тарас Иванов1795 ст. г.р.
МатьБобкова Ирина Михайлова1797 ст. г.р.
Супруги
Бобкова Олимпиада КонстантиноваОколо 1822 г.р.
Дети
Бобков Пётр Иванов1846 ст. г.р.
Бобков Иван Иванов12.06.1847 ст. г.р.Показать еще 3
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Комментарий
Рождение
1821 ст.
Отец: Бобков Тарас Иванов
Мать: Бобкова Ирина Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846 ст.
Сын: Бобков Пётр Иванов
Мать ребёнка: Бобкова Олимпиада Константинова
Рождение ребёнка
12.06.1847 ст.
Сын: Бобков Иван Иванов
Мать ребёнка: Бобкова Олимпиада Константинова
Рождение ребёнка
23.02.1849 ст.
Дочь: (Бобкова) Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Бобкова Олимпиада Константинова
Рождение ребёнка
12.01.1853 ст.
Мать ребёнка: Бобкова Олимпиада Константинова
Рождение ребёнка
20.03.1856 ст.
Сын: Бобков Захар Иванов
Мать ребёнка: Бобкова Олимпиада Константинова
Смерть
Неизвестно