Бобков Иван Тарасов 1821 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Бобков Иван Тарасов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1821 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Бобков Тарас Иванов1795 ст. г.р.
Мать
Бобкова Ирина Михайлова1797 ст. г.р.
Супруги
Бобкова Олимпиада КонстантиноваОколо 1822 г.р.
Дети
Бобков Пётр Иванов1846 ст. г.р.
Бобков Иван Иванов12.06.1847 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.

Отец: Бобков Тарас Иванов

Мать: Бобкова Ирина Михайлова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобкова Олимпиада Константинова

Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Бобков Пётр Иванов

Мать ребёнка: Бобкова Олимпиада Константинова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Запись о рождении не найдена

Рождение ребёнка
12.06.1847 ст.

Сын: Бобков Иван Иванов

Мать ребёнка: Бобкова Олимпиада Константинова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Звенигородский. крест. безфамильные.

Рождение ребёнка
23.02.1849 ст.

Дочь: (Бобкова) Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Бобкова Олимпиада Константинова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Звенигородский. крест. фамилия Бобков.

Рождение ребёнка
12.01.1853 ст.

Сын: Бобков Василий Иванов

Мать ребёнка: Бобкова Олимпиада Константинова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Звенигородские. крест. безфамильные.

Рождение ребёнка
20.03.1856 ст.

Сын: Бобков Захар Иванов

Мать ребёнка: Бобкова Олимпиада Константинова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Звенигородские. крест. фамилия Бобков

Смерть
Неизвестно

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