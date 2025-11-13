Бобков Онуфрий Тарасов 10.06.1828 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Бобков Онуфрий Тарасов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 10.06.1828 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Бобков Тарас Иванов1795 ст. г.р.
Мать
Бобкова Ирина Михайлова1797 ст. г.р.
Супруги
Елизавета Петрова1832 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1828 ст.

Отец: Бобков Тарас Иванов

Мать: Бобкова Ирина Михайлова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Крещение
17.06.1828 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемник Симбирской губернии государственный крестьянин Василий Куликов

Бракосочетание
29.09.1850 ст.

Жена: Елизавета Петрова

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

жених г. Звенигородского кр. Онуфрий Тарасов, перв. бр. 20 лет невеста девица Елизавета Петрова дочь онаго же сц. и господина двороваго чел. Петра Иванова, 17 лет восприемники по женихе онаго же сц. разных господ кр. Павел Лазарев, Иван Тарасов по невесте Никифор Климентов и Иван Глебов

Смерть
Неизвестно

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