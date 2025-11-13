Бобков Онуфрий Тарасов
мужской, родился 10.06.1828 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
ОтецБобков Тарас Иванов1795 ст. г.р.
МатьБобкова Ирина Михайлова1797 ст. г.р.
Супруги
Елизавета Петрова1832 ст. г.р.
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Рождение
10.06.1828 ст.
Отец: Бобков Тарас Иванов
Мать: Бобкова Ирина Михайлова
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
17.06.1828 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
29.09.1850 ст.
Жена: Елизавета Петрова
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно