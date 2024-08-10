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(Чижкова) Агрипина Яковлева

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

20.06.1834 ст.

Дата смерти

10.12.1835 ст.

Пол

Женский

Отец

1785 г.р.

Мать

Около 1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1834 ст.

Отец: Чижков Яков Иванов

Мать: Пелагея Павлова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
пом. Никифоровой крестьяне
Крещение
23.06.1834 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: Симбирской губернии Алатырского уезда села Утёсовки г. Александра Михайлова Князя Потёмкина крест. дворовая девка Прасковья Павлова
Смерть
10.12.1835 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
крестьяне Указана году От оспы
Похороны
10.12.1835 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Одна дата

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