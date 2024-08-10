(Чижкова) Агрипина Яковлева
Место рождения
Дата рождения20.06.1834 ст.
Дата смерти10.12.1835 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1834 ст.
Отец: Чижков Яков Иванов
Мать: Пелагея Павлова
пом. Никифоровой крестьяне
Крещение
23.06.1834 ст.
Восприемники: Симбирской губернии Алатырского уезда села Утёсовки г. Александра Михайлова Князя Потёмкина крест. дворовая девка Прасковья Павлова
Смерть
10.12.1835 ст.
крестьяне Указана году От оспы
Похороны
10.12.1835 ст.
Одна дата