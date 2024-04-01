Салимгарай Гайфуллович
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти18.09.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Гайфулла Рамазанович
Мать: Миньямал
Рождение ребёнка
15.12.1908
Сын: Салимгараев Асылгарай Салимгараевич
Мать ребёнка: Хусникамал
Рождение ребёнка
02.10.1912
Сын: Салимгараев Исламгарай Салимгараевич
Мать ребёнка: Хусникамал
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хусникамал
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хусникамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анися Салимгараевна
Мать ребёнка: Хусникамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мукарама Салимгараевна
Мать ребёнка: Хусникамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асия Салимгараевна
Мать ребёнка: Хусникамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салимгараев Котдус Салимгараевич
Мать ребёнка: Хусникамал
Татарстан, Сармановский р-н, с. Бикасаз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салимгараев Миннегарай Салимгараевич
Мать ребёнка: Хусникамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хусникамал
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.09.1958