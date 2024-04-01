Салимгарай Гайфуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салимгарай Гайфуллович

Место рождения

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1881

Дата смерти

18.09.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Гайфулла Рамазанович

Мать: Миньямал

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.12.1908

Сын: Салимгараев Асылгарай Салимгараевич

Мать ребёнка: Хусникамал

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.10.1912

Сын: Салимгараев Исламгарай Салимгараевич

Мать ребёнка: Хусникамал

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусникамал

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусникамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анися Салимгараевна

Мать ребёнка: Хусникамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мукарама Салимгараевна

Мать ребёнка: Хусникамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асия Салимгараевна

Мать ребёнка: Хусникамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимгараев Котдус Салимгараевич

Мать ребёнка: Хусникамал

Татарстан, Сармановский р-н, с. Бикасаз
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимгараев Миннегарай Салимгараевич

Мать ребёнка: Хусникамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хусникамал

Место жительства
Неизвестно
Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.09.1958
Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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