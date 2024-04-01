Хусникамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусникамал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1908

Сын: Салимгараев Асылгарай Салимгараевич

Отец ребёнка: Салимгарай Гайфуллович

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.10.1912

Сын: Салимгараев Исламгарай Салимгараевич

Отец ребёнка: Салимгарай Гайфуллович

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салимгарай Гайфуллович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салимгарай Гайфуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анися Салимгараевна

Отец ребёнка: Салимгарай Гайфуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мукарама Салимгараевна

Отец ребёнка: Салимгарай Гайфуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асия Салимгараевна

Отец ребёнка: Салимгарай Гайфуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимгараев Котдус Салимгараевич

Отец ребёнка: Салимгарай Гайфуллович

Татарстан, Сармановский р-н, с. Бикасаз
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимгараев Миннегарай Салимгараевич

Отец ребёнка: Салимгарай Гайфуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салимгарай Гайфуллович

Место жительства
Неизвестно
Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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