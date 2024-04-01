Хусникамал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.12.1908
Сын: Салимгараев Асылгарай Салимгараевич
Отец ребёнка: Салимгарай Гайфуллович
Рождение ребёнка
02.10.1912
Сын: Салимгараев Исламгарай Салимгараевич
Отец ребёнка: Салимгарай Гайфуллович
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Салимгарай Гайфуллович
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Салимгарай Гайфуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анися Салимгараевна
Отец ребёнка: Салимгарай Гайфуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мукарама Салимгараевна
Отец ребёнка: Салимгарай Гайфуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асия Салимгараевна
Отец ребёнка: Салимгарай Гайфуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салимгараев Котдус Салимгараевич
Отец ребёнка: Салимгарай Гайфуллович
Татарстан, Сармановский р-н, с. Бикасаз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салимгараев Миннегарай Салимгараевич
Отец ребёнка: Салимгарай Гайфуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно