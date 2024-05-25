(Салимгараева) Асия Салимгараевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Салимгараева) Асия Салимгараевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Салимгарай Гайфуллович

Мать: Хусникамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Айсылу Хамзиевна

Отец ребёнка: Хамза Хафизович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алмаз Хамзиевич

Отец ребёнка: Хамза Хафизович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алсу Хамзиевна

Отец ребёнка: Хамза Хафизович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамза Хафизович

Смерть
Неизвестно

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