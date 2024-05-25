(Салимгараева) Асия Салимгараевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Салимгарай Гайфуллович
Мать: Хусникамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Айсылу Хамзиевна
Отец ребёнка: Хамза Хафизович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алмаз Хамзиевич
Отец ребёнка: Хамза Хафизович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алсу Хамзиевна
Отец ребёнка: Хамза Хафизович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хамза Хафизович
Смерть
Неизвестно