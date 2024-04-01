Салимгараев Асылгарай Салимгараевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салимгараев Асылгарай Салимгараевич

Место рождения

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.12.1908

Дата смерти

17.03.1988

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

Жена

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1908

Отец: Салимгарай Гайфуллович

Мать: Хусникамал

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салимгараева Зайтуна Гильмановна

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салимгараева Зайтуна Гильмановна

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салимгараева Зайтуна Гильмановна

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салимгараева Зайтуна Гильмановна

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салимгараева Зайтуна Гильмановна

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салимгараева Зайтуна Гильмановна

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салимгараева Зайтуна Гильмановна

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салимгараева Зайтуна Гильмановна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салимгараева Зайтуна Гильмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимгараев Габдулла Асылгараевич

Мать ребёнка: Салимгараева Зайтуна Гильмановна

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салимгараева Зайтуна Гильмановна

Место жительства
Неизвестно
Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
17.03.1988
Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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