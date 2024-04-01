Салимгараев Асылгарай Салимгараевич
Место рождения
Дата рождения15.12.1908
Дата смерти17.03.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1908
Отец: Салимгарай Гайфуллович
Мать: Хусникамал
Рождение ребёнка
27.04.1937
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
26.06.1941
Рождение ребёнка
1943
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салимгараев Габдулла Асылгараевич
Мать ребёнка: Салимгараева Зайтуна Гильмановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.03.1988