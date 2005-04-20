Салимгараева Зайтуна Гильмановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1911
Дата смерти20.04.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1911
Отец: Гильман Зайнуллович
Мать: Малика Сулеймановна
Рождение ребёнка
27.04.1937
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
26.06.1941
Рождение ребёнка
1943
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салимгараев Габдулла Асылгараевич
Отец ребёнка: Салимгараев Асылгарай Салимгараевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.04.2005