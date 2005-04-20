Салимгараева Зайтуна Гильмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салимгараева Зайтуна Гильмановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1911

Дата смерти

20.04.2005

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1870 г.р.

Муж

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1911

Отец: Гильман Зайнуллович

Мать: Малика Сулеймановна

Рождение ребёнка
27.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салимгараев Асылгарай Салимгараевич

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салимгараев Асылгарай Салимгараевич

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салимгараев Асылгарай Салимгараевич

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салимгараев Асылгарай Салимгараевич

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салимгараев Асылгарай Салимгараевич

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салимгараев Асылгарай Салимгараевич

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салимгараев Асылгарай Салимгараевич

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салимгараев Асылгарай Салимгараевич

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салимгараев Асылгарай Салимгараевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимгараев Габдулла Асылгараевич

Отец ребёнка: Салимгараев Асылгарай Салимгараевич

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салимгараев Асылгарай Салимгараевич

Место жительства
Неизвестно
Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.04.2005
Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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