Малика Сулеймановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малика Сулеймановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

28.06.1961

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Сулейман

Мать: Мабрура

Рождение ребёнка
12.12.1911

Дочь: Салимгараева Зайтуна Гильмановна

Отец ребёнка: Гильман Зайнуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нагима Гильмановна

Отец ребёнка: Гильман Зайнуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайнаб Гильмановна

Отец ребёнка: Гильман Зайнуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайниямал Гильмановна

Отец ребёнка: Гильман Зайнуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хажиахмат Гильманович

Отец ребёнка: Гильман Зайнуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нуриахмат Гильманович

Отец ребёнка: Гильман Зайнуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиахмат Гильманович

Отец ребёнка: Гильман Зайнуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миннахмат Гильманович

Отец ребёнка: Гильман Зайнуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гильман Зайнуллович

Смерть
28.06.1961
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