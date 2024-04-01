Малика Сулеймановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти28.06.1961
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.12.1911
Дочь: Салимгараева Зайтуна Гильмановна
Отец ребёнка: Гильман Зайнуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нагима Гильмановна
Отец ребёнка: Гильман Зайнуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайнаб Гильмановна
Отец ребёнка: Гильман Зайнуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайниямал Гильмановна
Отец ребёнка: Гильман Зайнуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гильман Зайнуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гильман Зайнуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гильман Зайнуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гильман Зайнуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гильман Зайнуллович
Смерть
28.06.1961