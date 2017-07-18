Газизова (Салимгараева) Унира Асылгараевна
Место рождения
Дата рождения26.06.1941
Дата смерти18.07.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Газизов Наиль Габдельвадутович
Рождение ребёнка
09.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Газизов Наиль Габдельвадутович
Смерть
18.07.2017