Газизова (Салимгараева) Унира Асылгараевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГазизова (Салимгараева) Унира Асылгараевна

Газизова (Салимгараева) Унира Асылгараевна

Место рождения

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.06.1941

Дата смерти

18.07.2017

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1941

Отец: Салимгараев Асылгарай Салимгараевич

Мать: Салимгараева Зайтуна Гильмановна

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Газизов Наиль Габдельвадутович

Место жительства
Неизвестно
Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
31.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Газизов Наиль Габдельвадутович

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
09.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Газизов Наиль Габдельвадутович

Чита, город Чита, Забайкальский край
Смерть
18.07.2017
Чита, город Чита, Забайкальский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.