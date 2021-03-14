Газизов Наиль Габдельвадутович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Газизов Наиль Габдельвадутович

Место рождения

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.09.1941

Дата смерти

14.03.2021

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1941

Отец: Газизов Вадут Газизович

Мать: Газизова Галима Сибгатулловна

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Газизова Унира Асылгараевна

Место жительства
Неизвестно
Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
31.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Газизова Унира Асылгараевна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
09.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Газизова Унира Асылгараевна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Смерть
14.03.2021
Чита, город Чита, Забайкальский край

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