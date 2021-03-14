Газизов Наиль Габдельвадутович
Место рождения
Дата рождения10.09.1941
Дата смерти14.03.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Газизова Унира Асылгараевна
Рождение ребёнка
09.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Газизова Унира Асылгараевна
Смерть
14.03.2021