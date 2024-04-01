Газизова (Гизатуллина) Галима Сибгатулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Газизова (Гизатуллина) Галима Сибгатулловна

Место рождения

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.07.1910

Дата смерти

08.09.1987

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
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Место
Комментарий
Рождение
05.07.1910

Отец: Гизатуллин Сибгатулла

Мать: не указана

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Газизов Вадут Газизович

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Газизов Вадут Газизович

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Газизов Вадут Газизович

Рождение ребёнка
05.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Газизов Вадут Газизович

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Газизов Вадут Газизович

Место жительства
Неизвестно
Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
08.09.1987
Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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