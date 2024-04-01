Газизова (Гизатуллина) Галима Сибгатулловна
Место рождения
Дата рождения05.07.1910
Дата смерти08.09.1987
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1910
Отец: Гизатуллин Сибгатулла
Рождение ребёнка
09.10.1937
Рождение ребёнка
10.09.1941
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
05.11.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.09.1987