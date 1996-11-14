Газизов Вадут Газизович
Место рождения
Дата рождения01.01.1908
Дата смерти14.11.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1908
Рождение ребёнка
09.10.1937
Рождение ребёнка
10.09.1941
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
05.11.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.11.1996