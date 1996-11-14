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Газизов Вадут Газизович

Место рождения

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.01.1908

Дата смерти

14.11.1996

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1908

Отец: Корбангалиев Габдельгазиз Корбангали Улы

Мать: Шайхрамова Айникамал Шайхрамовна

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Газизова Галима Сибгатулловна

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Газизова Галима Сибгатулловна

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Газизова Галима Сибгатулловна

Рождение ребёнка
05.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Газизова Галима Сибгатулловна

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Газизова Галима Сибгатулловна

Место жительства
Неизвестно
Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.11.1996
Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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