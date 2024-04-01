Салимгараев Котдус Салимгараевич
Место рожденияТатарстан, Сармановский р-н, с. Бикасаз
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Салимгарай Гайфуллович
Мать: Хусникамал
Татарстан, Сармановский р-н, с. Бикасаз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салимгараев Наиль Котдусович
Мать ребёнка: Салимгараева Мусавара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салимгараев Ильдус Котдусович
Мать ребёнка: Салимгараева Мусавара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салимгараев Марс Котдусович
Мать ребёнка: Салимгараева Мусавара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Венера Котдусовна
Мать ребёнка: Салимгараева Мусавара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салимгараева Мусавара
Смерть
Неизвестно