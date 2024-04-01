Салимгараев Котдус Салимгараевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салимгараев Котдус Салимгараевич

Место рождения

Татарстан, Сармановский р-н, с. Бикасаз

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Салимгарай Гайфуллович

Мать: Хусникамал

Татарстан, Сармановский р-н, с. Бикасаз
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимгараев Наиль Котдусович

Мать ребёнка: Салимгараева Мусавара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимгараев Ильдус Котдусович

Мать ребёнка: Салимгараева Мусавара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимгараев Марс Котдусович

Мать ребёнка: Салимгараева Мусавара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Венера Котдусовна

Мать ребёнка: Салимгараева Мусавара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салимгараева Мусавара

Смерть
Неизвестно
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