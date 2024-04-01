Салимгараева Мусавара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салимгараева Мусавара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимгараев Наиль Котдусович

Отец ребёнка: Салимгараев Котдус Салимгараевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимгараев Ильдус Котдусович

Отец ребёнка: Салимгараев Котдус Салимгараевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимгараев Марс Котдусович

Отец ребёнка: Салимгараев Котдус Салимгараевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Венера Котдусовна

Отец ребёнка: Салимгараев Котдус Салимгараевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салимгараев Котдус Салимгараевич

Смерть
Неизвестно
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