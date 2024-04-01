Салимгараева Мусавара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салимгараев Наиль Котдусович
Отец ребёнка: Салимгараев Котдус Салимгараевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салимгараев Ильдус Котдусович
Отец ребёнка: Салимгараев Котдус Салимгараевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салимгараев Марс Котдусович
Отец ребёнка: Салимгараев Котдус Салимгараевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Венера Котдусовна
Отец ребёнка: Салимгараев Котдус Салимгараевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно