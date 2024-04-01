Миньямал
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Гайфулла Рамазанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сабира Хабибуллаевна
Отец ребёнка: Хабибулла Рамазанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хабибулла Рамазанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сахибкамал Гайфулловна
Отец ребёнка: Гайфулла Рамазанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сахибжамал Гайфулловна
Отец ребёнка: Гайфулла Рамазанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Файзулла Гайфуллович
Отец ребёнка: Гайфулла Рамазанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гайфулла Рамазанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гайфулла Рамазанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно