Миньямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миньямал

Место рождения

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: не указана

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1881

Сын: Салимгарай Гайфуллович

Отец ребёнка: Гайфулла Рамазанович

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сабира Хабибуллаевна

Отец ребёнка: Хабибулла Рамазанович

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холимулла Хабибулеевич

Отец ребёнка: Хабибулла Рамазанович

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хабибулла Рамазанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахибкамал Гайфулловна

Отец ребёнка: Гайфулла Рамазанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахибжамал Гайфулловна

Отец ребёнка: Гайфулла Рамазанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Файзулла Гайфуллович

Отец ребёнка: Гайфулла Рамазанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Талибулла Гайфуллович

Отец ребёнка: Гайфулла Рамазанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайфулла Рамазанович

Место жительства
Неизвестно
Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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