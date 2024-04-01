Гайфулла Рамазанович
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смерти1910
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Рамазан Биккеняевич
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Миньямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сахибкамал Гайфулловна
Мать ребёнка: Миньямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сахибжамал Гайфулловна
Мать ребёнка: Миньямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Файзулла Гайфуллович
Мать ребёнка: Миньямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Миньямал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миньямал
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1910