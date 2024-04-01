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Гайфулла Рамазанович

Место рождения

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1841

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Рамазан Биккеняевич

Мать: не указана

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1881

Сын: Салимгарай Гайфуллович

Мать ребёнка: Миньямал

Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахибкамал Гайфулловна

Мать ребёнка: Миньямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахибжамал Гайфулловна

Мать ребёнка: Миньямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Файзулла Гайфуллович

Мать ребёнка: Миньямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Талибулла Гайфуллович

Мать ребёнка: Миньямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миньямал

Место жительства
Неизвестно
Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1910
Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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