Дубовик Филипп Потапович
Место рождения
Дата рождения12.11.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.11.1880
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1880. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.262
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
Неизвестно
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1880. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.262
Бракосочетание
26.05.1903
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1903. ГАЧО,
Рождение ребёнка
15.08.1903
Мать ребёнка: Дубовик (Дубовиков) Харитина Кузьминична
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1903. ГАЧО,
Рождение ребёнка
30.01.1905
Дочь: (Дубовик) Феоктиста Филипповна
Мать ребёнка: Дубовик (Дубовиков) Харитина Кузьминична
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1905
Рождение ребёнка
03.04.1906
Мать ребёнка: Дубовик (Дубовиков) Харитина Кузьминична
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1906. ГАЧО,
Смерть
Неизвестно