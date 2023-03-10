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Дубовик Филипп Потапович

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

12.11.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1880

Отец: Дубовик Потап Иосифович

Мать: Дубовик (Дубков) Устиния Филимоновна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1880. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.262
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
Неизвестно
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1880. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.262
Бракосочетание
26.05.1903

Жена: Дубовик (Дубовиков) Харитина Кузьминична

Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1903. ГАЧО,
Рождение ребёнка
15.08.1903

Сын: Дубовик Тихон Филиппович

Мать ребёнка: Дубовик (Дубовиков) Харитина Кузьминична

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1903. ГАЧО,
Рождение ребёнка
30.01.1905

Дочь: (Дубовик) Феоктиста Филипповна

Мать ребёнка: Дубовик (Дубовиков) Харитина Кузьминична

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1905
Рождение ребёнка
03.04.1906

Сын: Дубовик Иосиф Филиппович

Мать ребёнка: Дубовик (Дубовиков) Харитина Кузьминична

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1906. ГАЧО,
Смерть
Неизвестно

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