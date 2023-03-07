Дубовик Тихон Филиппович
Место рождения
Дата рождения15.08.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1903
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1903. ГАЧО,
Крещение
16.08.1903
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1903. ГАЧО,
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно