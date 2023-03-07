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Дубовик Тихон Филиппович

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Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

15.08.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1903

Отец: Дубовик Филипп Потапович

Мать: Дубовик Харитина Кузьминична

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1903. ГАЧО,
Крещение
16.08.1903
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1903. ГАЧО,
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
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