Дубовик (Дубовиков) Харитина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик (Дубовиков) Харитина Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Бракосочетание
26.05.1903

Муж: Дубовик Филипп Потапович

Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1903. ГАЧО,
Рождение ребёнка
15.08.1903

Сын: Дубовик Тихон Филиппович

Отец ребёнка: Дубовик Филипп Потапович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1903. ГАЧО,
Рождение ребёнка
30.01.1905

Дочь: (Дубовик) Феоктиста Филипповна

Отец ребёнка: Дубовик Филипп Потапович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1905
Рождение ребёнка
03.04.1906

Сын: Дубовик Иосиф Филиппович

Отец ребёнка: Дубовик Филипп Потапович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1906. ГАЧО,
Смерть
Неизвестно

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