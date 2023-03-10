Дубовик (Дубовиков) Харитина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Бракосочетание
26.05.1903
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1903. ГАЧО,
Рождение ребёнка
15.08.1903
Отец ребёнка: Дубовик Филипп Потапович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1903. ГАЧО,
Рождение ребёнка
30.01.1905
Дочь: (Дубовик) Феоктиста Филипповна
Отец ребёнка: Дубовик Филипп Потапович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1905
Рождение ребёнка
03.04.1906
Отец ребёнка: Дубовик Филипп Потапович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1906. ГАЧО,
Смерть
Неизвестно