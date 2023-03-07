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(Дубовик) Феоктиста Филипповна

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Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

30.01.1905

Дата смерти

21.06.1905

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1905

Отец: Дубовик Филипп Потапович

Мать: Дубовик Харитина Кузьминична

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1905
Крещение
31.01.1905
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1905
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
21.06.1905
Сосница, Чернігівська область
Причина смерти: от детской | г.Сосница (Сосниця), Сосницы
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