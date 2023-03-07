Дубовик Иосиф Филиппович
Место рождения
Дата рождения03.04.1906
Дата смерти04.04.1906
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1906
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1906. ГАЧО,
Крещение
04.04.1906
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1906. ГАЧО,
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
04.04.1906
Причина смерти: от слабости | г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1906. ГАЧО,