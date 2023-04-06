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Дубовик Потап Иосифович

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Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Дубовик Иосиф Васильевич

Мать: Дубовик Фотина Петровна

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
07.02.1864

Жена: Дубовик Устиния Филимоновна

Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
12.11.1880

Сын: Дубовик Филипп Потапович

Мать ребёнка: Дубовик Устиния Филимоновна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1880. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.262
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Дубовик Голактион Потапович

Мать ребёнка: Дубовик Устиния Филимоновна

Сосница, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
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