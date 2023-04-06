Дубовик Потап Иосифович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Дубовик Иосиф Васильевич
Мать: Дубовик Фотина Петровна
Бракосочетание
07.02.1864
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
12.11.1880
Мать ребёнка: Дубовик Устиния Филимоновна
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1880. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.262
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Дубовик Голактион Потапович
Мать ребёнка: Дубовик Устиния Филимоновна
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно