Дубовик (Неизвестно) Фотина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубовик (Неизвестно) Фотина Петровна

Дубовик (Неизвестно) Фотина Петровна

avatar

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

1804

Дата смерти

07.03.1875

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Дубовик Афонасий Иосифович

Отец ребёнка: Дубовик Иосиф Васильевич

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Дубовик Моисей Иосифович

Отец ребёнка: Дубовик Иосиф Васильевич

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Дубовик Потап Иосифович

Отец ребёнка: Дубовик Иосиф Васильевич

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Неизвестно Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Дубовик Иосиф Васильевич

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Дубовик Пётр Иосифович

Отец ребёнка: Дубовик Иосиф Васильевич

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовик Иосиф Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
07.03.1875
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1875. ГАЧО,
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close