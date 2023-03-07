Дубовик (Неизвестно) Фотина Петровна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти07.03.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Дубовик Афонасий Иосифович
Отец ребёнка: Дубовик Иосиф Васильевич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Дубовик Иосиф Васильевич
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Дубовик Иосиф Васильевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Неизвестно Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Дубовик Иосиф Васильевич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Дубовик Иосиф Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
07.03.1875
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1875. ГАЧО,