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Дубовик Иосиф Васильевич

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовик (Неизвестно) Фотина Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
1829

Сын: Дубовик Афонасий Иосифович

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Фотина Петровна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Дубовик Моисей Иосифович

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Фотина Петровна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Дубовик Потап Иосифович

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Фотина Петровна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Фотина Петровна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Дубовик Пётр Иосифович

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Фотина Петровна

Сосница, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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