Дубовик Иосиф Васильевич
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
1829
Сын: Дубовик Афонасий Иосифович
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Фотина Петровна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Фотина Петровна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Фотина Петровна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Фотина Петровна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Фотина Петровна
Смерть
Неизвестно