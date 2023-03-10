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Дубовик Моисей Иосифович

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

1833

Дата смерти

21.09.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Дубовик Иосиф Васильевич

Мать: Дубовик (Неизвестно) Фотина Петровна

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовик (Неизвестно) Прасковья Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
05.06.1878

Дочь: (Дубовик) Акилина Моисеевна

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Прасковья Васильевна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Смерть
21.09.1884
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1884. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.287

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