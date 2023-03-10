Дубовик Моисей Иосифович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти21.09.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
05.06.1878
Дочь: (Дубовик) Акилина Моисеевна
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Прасковья Васильевна
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Смерть
21.09.1884
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1884. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.287