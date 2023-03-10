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Дубовик Голактион Потапович

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Дубовик Потап Иосифович

Мать: Дубовик (Дубков) Устиния Филимоновна

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовик (Неизвестно) Анна Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
10.03.1903

Сын: Дубовик Григорий Голактионович

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Анна Дмитриевна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1903. ГАЧО,
Рождение ребёнка
13.03.1904

Сын: Дубовик Алексей Голактионович

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Анна Дмитриевна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1904
Рождение ребёнка
30.10.1906

Дочь: (Дубовик) Анастасия Голактионовна

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Анна Васильевна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1906. ГАЧО,
Смерть
Неизвестно

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