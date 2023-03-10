Дубовик (Неизвестно) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик (Неизвестно) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1906

Дочь: (Дубовик) Анастасия Голактионовна

Отец ребёнка: Дубовик Голактион Потапович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1906. ГАЧО,
Смерть
Неизвестно

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