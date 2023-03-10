Дубовик (Неизвестно) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1906
Дочь: (Дубовик) Анастасия Голактионовна
Отец ребёнка: Дубовик Голактион Потапович
Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1906. ГАЧО,
Смерть
Неизвестно