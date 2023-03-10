Дубовик (Неизвестно) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик (Неизвестно) Анна Дмитриевна

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовик Голактион Потапович

Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
10.03.1903

Сын: Дубовик Григорий Голактионович

Отец ребёнка: Дубовик Голактион Потапович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1903. ГАЧО,
Рождение ребёнка
13.03.1904

Сын: Дубовик Алексей Голактионович

Отец ребёнка: Дубовик Голактион Потапович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1904
Смерть
Неизвестно

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