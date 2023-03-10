Дубовик (Неизвестно) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
10.03.1903
Сын: Дубовик Григорий Голактионович
Отец ребёнка: Дубовик Голактион Потапович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1903. ГАЧО,
Рождение ребёнка
13.03.1904
Сын: Дубовик Алексей Голактионович
Отец ребёнка: Дубовик Голактион Потапович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1904
Смерть
Неизвестно