Дубовик Алексей Голактионович
Место рождения
Дата рождения13.03.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1904
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1904
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
14.03.1904
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1904
Смерть
Неизвестно