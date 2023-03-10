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Дубовик Алексей Голактионович

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

13.03.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1904

Отец: Дубовик Голактион Потапович

Мать: Дубовик (Неизвестно) Анна Дмитриевна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1904
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
14.03.1904
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1904
Смерть
Неизвестно

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