Дубовик (Дубков) Устиния Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик (Дубков) Устиния Филимоновна

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Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
07.02.1864

Муж: Дубовик Потап Иосифович

Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
12.11.1880

Сын: Дубовик Филипп Потапович

Отец ребёнка: Дубовик Потап Иосифович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1880. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.262
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Дубовик Голактион Потапович

Отец ребёнка: Дубовик Потап Иосифович

Сосница, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
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