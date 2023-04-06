Дубовик (Дубков) Устиния Филимоновна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1864
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
12.11.1880
Отец ребёнка: Дубовик Потап Иосифович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1880. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.262
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Дубовик Голактион Потапович
Отец ребёнка: Дубовик Потап Иосифович
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно