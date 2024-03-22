Семёнов-Тян-Шанский (Семенов) Пётр Петрович
Место рождения
Дата рождения14.01.1827
Дата смерти26.02.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1827
Отец: Семёнов Пётр
Рождение ребёнка
07.11.1852
Сын: Семёнов-Тян-Шанский Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Вера Александровна
Бракосочетание
1861
Рождение ребёнка
28.05.1863
Дочь: Ольга Петровна
Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
09.06.1866
Сын: Семёнов-Тян-Шанский Андрей Петрович
Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Елизавета Андреевна
Рязанка, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1868
Сын: Семёнов-Тян-Шанский Эмануил Петрович
Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
27.03.1870
Рождение ребёнка
17.12.1871
Сын: Семёнов-Тян-Шанский Валерий Петрович
Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
25.07.1874
Сын: Семёнов-Тян-Шанский Измаил Петрович
Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
16.12.1878
Бракосочетание
Неизвестно
Супруг(-а): Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский (Семенов)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.02.1914
Похороны
28.02.1914
Смолоенское лютеранское кладбище