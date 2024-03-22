Семёнов-Тян-Шанский (Семенов) Пётр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов-Тян-Шанский (Семенов) Пётр Петрович

Место рождения

Урусово, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

14.01.1827

Дата смерти

26.02.1914

Пол

Мужской

Отец

1791 г.р.

Мать

1801 г.р.

Жена

1842 г.р.
1833 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1827

Отец: Семёнов Пётр

Мать: Семенова Александра Петровна

Урусово, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.11.1852

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Вера Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1861

Жена: Семёнова-Тян-Шанская Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
28.05.1863

Дочь: Ольга Петровна

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Елизавета Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.06.1866

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Андрей Петрович

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Елизавета Андреевна

Рязанка, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Эмануил Петрович

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
27.03.1870

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Вениамин Петрович

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Елизавета Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.12.1871

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Валерий Петрович

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
25.07.1874

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Измаил Петрович

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
16.12.1878

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Ростислав Петрович

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Елизавета Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова-Тян-Шанская Вера Александровна

Супруг(-а): Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский (Семенов)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.02.1914
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
28.02.1914
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смолоенское лютеранское кладбище
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