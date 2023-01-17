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Семёнов Пётр

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Место рождения

Верхнее Салыково, Пронский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

22.01.1791

Дата смерти

28.05.1832

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1791

Отец: Семёнов Николай Петрович

Мать: Семёнова Мария Петровна

Верхнее Салыково, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
1821

Жена: Семенова Александра Петровна

Рождение ребёнка
22.04.1823

Сын: Семёнов Николай Петрович

Мать ребёнка: Семенова Александра Петровна

Рязанка, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.11.1825

Дочь: Грот Наталья Петровна

Мать ребёнка: Семенова Александра Петровна

Рязанка, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.01.1827

Сын: Семёнов-Тян-Шанский (семенов) Пётр Петрович

Мать ребёнка: Семенова Александра Петровна

Урусово, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
28.05.1832
Елизаветино, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Похороны
Неизвестно
Урусово, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
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