Семёнов Пётр
Место рождения
Дата рождения22.01.1791
Дата смерти28.05.1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1791
Отец: Семёнов Николай Петрович
Мать: Семёнова Мария Петровна
Бракосочетание
1821
Рождение ребёнка
22.04.1823
Мать ребёнка: Семенова Александра Петровна
Рождение ребёнка
02.11.1825
Дочь: Грот Наталья Петровна
Мать ребёнка: Семенова Александра Петровна
Рождение ребёнка
14.01.1827
Сын: Семёнов-Тян-Шанский (семенов) Пётр Петрович
Мать ребёнка: Семенова Александра Петровна
Смерть
28.05.1832
Елизаветино, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Похороны
Неизвестно