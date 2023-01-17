Грот (Семёновa) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грот (Семёновa) Наталья Петровна

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Место рождения

Рязанка, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

02.11.1825

Дата смерти

02.08.1899

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1825

Отец: Семёнов Пётр

Мать: Семенова Александра Петровна

Рязанка, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.04.1852

Сын: Грот Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Грот Яков Карлович

Helsinki, Финляндия
Рождение ребёнка
04.07.1853

Сын: Грот Константин

Отец ребёнка: Грот Яков Карлович

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1856

Сын: Грот Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Грот Яков Карлович

Рождение ребёнка
12.10.1858

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Грот Яков Карлович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Наталия Яковлевна

Отец ребёнка: Грот Яков Карлович

Рождение ребёнка
13.05.1863

Дочь: Würst Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Грот Яков Карлович

Рождение ребёнка
16.10.1869

Сын: Грот Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Грот Яков Карлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грот Яков Карлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.08.1899
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Новодевичье кладбище
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