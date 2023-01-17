Грот (Семёновa) Наталья Петровна
Место рождения
Дата рождения02.11.1825
Дата смерти02.08.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1825
Отец: Семёнов Пётр
Рождение ребёнка
18.04.1852
Отец ребёнка: Грот Яков Карлович
Helsinki, Финляндия
Рождение ребёнка
04.07.1853
Сын: Грот Константин
Отец ребёнка: Грот Яков Карлович
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Грот Яков Карлович
Рождение ребёнка
12.10.1858
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Грот Яков Карлович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Наталия Яковлевна
Отец ребёнка: Грот Яков Карлович
Рождение ребёнка
13.05.1863
Дочь: Würst Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Грот Яков Карлович
Рождение ребёнка
16.10.1869
Сын: Грот Яков Яковлевич
Отец ребёнка: Грот Яков Карлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грот Яков Карлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.08.1899
Похороны
Неизвестно
Новодевичье кладбище