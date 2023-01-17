Грот Яков Карлович
Место рождения
Дата рождения15.12.1812
Дата смерти24.05.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1812
Отец: Грот Карл Ефимович
Мать: Грот ?
Рождение ребёнка
18.04.1852
Мать ребёнка: Грот Наталья Петровна
Helsinki, Финляндия
Рождение ребёнка
04.07.1853
Сын: Грот Константин
Мать ребёнка: Грот Наталья Петровна
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Грот Наталья Петровна
Рождение ребёнка
12.10.1858
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Грот Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Наталия Яковлевна
Мать ребёнка: Грот Наталья Петровна
Рождение ребёнка
13.05.1863
Дочь: Würst Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: Грот Наталья Петровна
Рождение ребёнка
16.10.1869
Сын: Грот Яков Яковлевич
Мать ребёнка: Грот Наталья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грот Наталья Петровна
Смерть
24.05.1893
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно