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Грот Яков Карлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

15.12.1812

Дата смерти

24.05.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1812

Отец: Грот Карл Ефимович

Мать: Грот ?

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
18.04.1852

Сын: Грот Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Грот Наталья Петровна

Helsinki, Финляндия
Рождение ребёнка
04.07.1853

Сын: Грот Константин

Мать ребёнка: Грот Наталья Петровна

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
1856

Сын: Грот Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Грот Наталья Петровна

Рождение ребёнка
12.10.1858

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Грот Наталья Петровна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Наталия Яковлевна

Мать ребёнка: Грот Наталья Петровна

Рождение ребёнка
13.05.1863

Дочь: Würst Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Грот Наталья Петровна

Рождение ребёнка
16.10.1869

Сын: Грот Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Грот Наталья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грот Наталья Петровна

Смерть
24.05.1893
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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