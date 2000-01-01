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Грот Александр Яковлевич
Грот Александр Яковлевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1856
Дата смерти
1857
Пол
Мужской
Отец
Грот Яков Карлович
1812 г.р.
Мать
Грот (Семёновa) Наталья Петровна
1825 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец:
Грот Яков Карлович
Мать:
Грот Наталья Петровна
Смерть
1857
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