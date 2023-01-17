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Грот Николай Яковлевич

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Место рождения

Helsinki, Финляндия

Дата рождения

18.04.1852

Дата смерти

23.05.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1852

Отец: Грот Яков Карлович

Мать: Грот Наталья Петровна

Helsinki, Финляндия
Крещение
27.05.1852
Рождение ребёнка
13.10.1878

Дочь: Волошкевич Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Грот Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Грот Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Богданович Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Грот Наталья Николаевна

Работа или профессия
1886
Профессор Московского университета. Специалист по теории философского знания
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Красовская Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Грот Наталья Николаевна

Работа или профессия
1887
Возглавил Московское психологическое общество
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Пелипец Елена Николаевна

Мать ребёнка: Грот Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Грот Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Грот Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
?.09.1890

Дочь: Смирнова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Грот Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Грот Лев Николаевич

Мать ребёнка: Грот Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грот Наталья Николаевна

Смерть
23.05.1899
Кочеток, Харківська область
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