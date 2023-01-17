Грот Николай Яковлевич
Место рожденияHelsinki, Финляндия
Дата рождения18.04.1852
Дата смерти23.05.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1852
Отец: Грот Яков Карлович
Мать: Грот Наталья Петровна
Helsinki, Финляндия
Крещение
27.05.1852
Рождение ребёнка
13.10.1878
Дочь: Волошкевич Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Грот Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Грот Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Богданович Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Грот Наталья Николаевна
Работа или профессия
1886
Профессор Московского университета. Специалист по теории философского знания
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Красовская Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Грот Наталья Николаевна
Работа или профессия
1887
Возглавил Московское психологическое общество
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Пелипец Елена Николаевна
Мать ребёнка: Грот Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Грот Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
?.09.1890
Дочь: Смирнова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Грот Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Грот Лев Николаевич
Мать ребёнка: Грот Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грот Наталья Николаевна
Смерть
23.05.1899
Кочеток, Харківська область