Грот Константин
Место рождения
Дата рождения04.07.1853
Дата смерти29.09.1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1853
Отец: Грот Яков Карлович
Мать: Грот Наталья Петровна
Рождение ребёнка
24.05.1886
Сын: Грот Сергей
Мать ребёнка: Грот Каролина Ивановна
Рождение ребёнка
04.12.1888
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Грот Каролина Ивановна
Рождение ребёнка
20.08.1890
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Грот Каролина Ивановна
Рождение ребёнка
14.03.1896
Дочь: Загорская Ольга
Мать ребёнка: Грот Каролина Ивановна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грот Каролина Ивановна
Смерть
29.09.1934