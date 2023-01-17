Грот Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрот Константин

Грот Константин

avatar

Место рождения

Пушкин, Царскосельский уезд

Дата рождения

04.07.1853

Дата смерти

29.09.1934

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1853

Отец: Грот Яков Карлович

Мать: Грот Наталья Петровна

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
24.05.1886

Сын: Грот Сергей

Мать ребёнка: Грот Каролина Ивановна

Рождение ребёнка
04.12.1888

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Грот Каролина Ивановна

Рождение ребёнка
20.08.1890

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Грот Каролина Ивановна

Рождение ребёнка
14.03.1896

Дочь: Загорская Ольга

Мать ребёнка: Грот Каролина Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грот Каролина Ивановна

Смерть
29.09.1934
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close