Грот (Стивенсон) Каролина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1860
Дата смерти04.10.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1886
Сын: Грот Сергей
Отец ребёнка: Грот Константин
Рождение ребёнка
04.12.1888
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Грот Константин
Рождение ребёнка
20.08.1890
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Грот Константин
Рождение ребёнка
14.03.1896
Дочь: Загорская Ольга
Отец ребёнка: Грот Константин
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грот Константин
Смерть
04.10.1934