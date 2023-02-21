Грот (Стивенсон) Каролина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грот (Стивенсон) Каролина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1860

Дата смерти

04.10.1934

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1886

Сын: Грот Сергей

Отец ребёнка: Грот Константин

Рождение ребёнка
04.12.1888

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Грот Константин

Рождение ребёнка
20.08.1890

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Грот Константин

Рождение ребёнка
14.03.1896

Дочь: Загорская Ольга

Отец ребёнка: Грот Константин

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грот Константин

Смерть
04.10.1934
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