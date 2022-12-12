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Семенова (Бланк) Александра Петровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1801

Дата смерти

13.04.1874

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Бланк ?

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1821

Муж: Семёнов Пётр

Бракосочетание
1821

Муж: Семёнов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
22.04.1823

Сын: Семёнов Николай Петрович

Отец ребёнка: Семёнов Пётр

Рязанка, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.11.1825

Дочь: Грот Наталья Петровна

Отец ребёнка: Семёнов Пётр

Рязанка, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.01.1827

Сын: Семёнов-Тян-Шанский (семенов) Пётр Петрович

Отец ребёнка: Семёнов Пётр

Урусово, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
13.04.1874
Москва, город федерального значения Москва
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