Семенова (Бланк) Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти13.04.1874
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1821
Муж: Семёнов Пётр
Бракосочетание
1821
Рождение ребёнка
22.04.1823
Отец ребёнка: Семёнов Пётр
Рождение ребёнка
02.11.1825
Дочь: Грот Наталья Петровна
Отец ребёнка: Семёнов Пётр
Рождение ребёнка
14.01.1827
Сын: Семёнов-Тян-Шанский (семенов) Пётр Петрович
Отец ребёнка: Семёнов Пётр
Урусово, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
13.04.1874