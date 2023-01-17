Семёнов Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения22.04.1823
Дата смерти24.10.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1823
Отец: Семёнов Пётр
Бракосочетание
09.07.1854
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Семёнова Надежда Павловна
Рождение ребёнка
07.09.1858
Мать ребёнка: Семёнова Надежда Павловна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Семёнов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Семёнова Надежда Павловна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Маргарита Николаевна
Мать ребёнка: Семёнова Надежда Павловна
Смерть
24.10.1904
Похороны
Неизвестно
Урусово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область