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Семёнов Николай Петрович

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Место рождения

Рязанка, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

22.04.1823

Дата смерти

24.10.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1823

Отец: Семёнов Пётр

Мать: Семенова Александра Петровна

Рязанка, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
09.07.1854

Жена: Семёнова Надежда Павловна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Семёнова Надежда Павловна

Рождение ребёнка
07.09.1858

Сын: Семёнов Петр Николаевич

Мать ребёнка: Семёнова Надежда Павловна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Семёнов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Семёнова Надежда Павловна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Маргарита Николаевна

Мать ребёнка: Семёнова Надежда Павловна

Смерть
24.10.1904
Рязанка, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Похороны
Неизвестно
Урусово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
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