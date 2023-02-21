Семёнова (Шишкина) Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова (Шишкина) Надежда Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Шишкин Павел Сергеевич

Мать: Шишкина Прасковья Николаевна

Бракосочетание
09.07.1854

Муж: Семёнов Николай Петрович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Семёнов Николай Петрович

Рождение ребёнка
07.09.1858

Сын: Семёнов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Семёнов Николай Петрович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Семёнов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Семёнов Николай Петрович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Маргарита Николаевна

Отец ребёнка: Семёнов Николай Петрович

Смерть
1914
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