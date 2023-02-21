Семёнова (Шишкина) Надежда Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Бракосочетание
09.07.1854
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Семёнов Николай Петрович
Рождение ребёнка
07.09.1858
Отец ребёнка: Семёнов Николай Петрович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Семёнов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Семёнов Николай Петрович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Маргарита Николаевна
Отец ребёнка: Семёнов Николай Петрович
Смерть
1914