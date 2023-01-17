Семёнов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1755
Дата смерти?.02.1837
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1755
Военная служба
01.08.1768
Вступил на военную службу
Образование
По 1768
Шляхетский кадетский корпус
Получение воинского звания/чина
21.04.1772
Капрал гвардии
Военная служба
Между 1773 и 1775
Участник 37 сражений Суворовской эпохи
Получение воинского звания/чина
25.12.1776
Поручик
Военная служба
Между 1779 и 1789
на Кавказской линии, затем за Кубанью
Получение воинского звания/чина
24.11.1781
Капитан Кабардинского пехотного полка
Работа или профессия
С 1790
Урусово, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Помещик
Рождение ребёнка
22.01.1791
Сын: Семёнов Пётр
Мать ребёнка: Семёнова Мария Петровна
Верхнее Салыково, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Семёнов Александр
Мать ребёнка: Семёнова Мария Петровна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Семёнов Николай
Мать ребёнка: Семёнова Мария Петровна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Семёнов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Семёнова Мария Петровна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Семёнов Василий
Мать ребёнка: Семёнова Мария Петровна
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Прапорщик полевых войск
Смерть
?.02.1837