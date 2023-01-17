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Семёнов Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1755

Дата смерти

?.02.1837

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1755

Отец: Семёнов Пётр Григорьевич

Мать: Семёнова Аграфена Дмитриевна

Военная служба
01.08.1768
Вступил на военную службу
Образование
По 1768
Шляхетский кадетский корпус
Получение воинского звания/чина
21.04.1772
Капрал гвардии
Военная служба
Между 1773 и 1775
Участник 37 сражений Суворовской эпохи
Получение воинского звания/чина
25.12.1776
Поручик
Военная служба
Между 1779 и 1789
на Кавказской линии, затем за Кубанью
Получение воинского звания/чина
24.11.1781
Капитан Кабардинского пехотного полка
Работа или профессия
С 1790
Урусово, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Помещик
Рождение ребёнка
22.01.1791

Сын: Семёнов Пётр

Мать ребёнка: Семёнова Мария Петровна

Верхнее Салыково, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Семёнов Александр

Мать ребёнка: Семёнова Мария Петровна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Семёнов Николай

Мать ребёнка: Семёнова Мария Петровна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Семёнов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Семёнова Мария Петровна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Семёнов Василий

Мать ребёнка: Семёнова Мария Петровна

Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Прапорщик полевых войск
Смерть
?.02.1837
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