Семёнов Пётр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Пётр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Около 1765

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Семёнов Григорий Григорьевич

Мать: Семёнова ?

Если в кадетский корпус брали 13 лет, то год его рождения ок. 1720
Образование
1732
Москва, город федерального значения Москва
Поступил в Шляхетный сухопутный кадетский корпус (первый набор)
Образование
1738
Вступил в корпус 1732 года февраля 17, а выпущен 1738 года февраля 23 в армию в прапорщики. По немецки учится говорить, пишет хорошо, арифметику окончил, рисует ландшафты, танцует менуэт, в фехтовании... Показать все
Рождение ребёнка
25.03.1755

Сын: Семёнов Николай Петрович

Мать ребёнка: Семёнова Аграфена Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Семёнова Аграфена Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милонова Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Семёнова Аграфена Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова Аграфена Дмитриевна

Смерть
Около 1765
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