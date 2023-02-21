Семёнова (Бехтеева) Аграфена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова (Бехтеева) Аграфена Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бехтеев Дмитрий Епифанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1755

Сын: Семёнов Николай Петрович

Отец ребёнка: Семёнов Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Семёнов Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милонова Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Семёнов Пётр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов Пётр Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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