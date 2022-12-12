Семёнова (Бунина) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти25.12.1847
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Бунин Петр
Мать: Бунина Анна
Рождение ребёнка
22.01.1791
Сын: Семёнов Пётр
Отец ребёнка: Семёнов Николай Петрович
Верхнее Салыково, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Семёнов Александр
Отец ребёнка: Семёнов Николай Петрович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Семёнов Николай
Отец ребёнка: Семёнов Николай Петрович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Семёнов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Семёнов Николай Петрович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Семёнов Василий
Отец ребёнка: Семёнов Николай Петрович
Смерть
25.12.1847
ст. стиль