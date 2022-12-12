Семёнова (Бунина) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова (Бунина) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

25.12.1847

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Бунин Петр

Мать: Бунина Анна

Рождение ребёнка
22.01.1791

Сын: Семёнов Пётр

Отец ребёнка: Семёнов Николай Петрович

Верхнее Салыково, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Семёнов Александр

Отец ребёнка: Семёнов Николай Петрович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Семёнов Николай

Отец ребёнка: Семёнов Николай Петрович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Семёнов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Семёнов Николай Петрович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Семёнов Василий

Отец ребёнка: Семёнов Николай Петрович

Смерть
25.12.1847
ст. стиль
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