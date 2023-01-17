Семёнов-Тян-Шанский Измаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1874
Дата смерти03.01.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1874
Рождение ребёнка
01.10.1906
Сын: Семёнов-Тян-Шанский Олег Измаилович
Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Надежда Владимировна
Рождение ребёнка
1908
Рождение ребёнка
13.01.1910
Рождение ребёнка
09.09.1911
Дочь: Королькова Ольга Измаиловна
Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Надежда Владимировна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Надежда Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.1942