Семёнов-Тян-Шанский Измаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов-Тян-Шанский Измаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1874

Дата смерти

03.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1874

Отец: Семёнов-Тян-Шанский (семенов) Пётр Петрович

Мать: Семёнова-Тян-Шанская Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
01.10.1906

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Олег Измаилович

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Святослав Измаилович

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
13.01.1910

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Георгий Измаилович

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
09.09.1911

Дочь: Королькова Ольга Измаиловна

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Надежда Владимировна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Надежда Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова-Тян-Шанская Надежда Владимировна

Смерть
03.01.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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