Семёнов-Тян-Шанский Георгий Измаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов-Тян-Шанский Георгий Измаилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1910

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1910

Отец: Семёнов-Тян-Шанский Измаил Петрович

Мать: Семёнова-Тян-Шанская Надежда Владимировна

Крещение
05.02.1910
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1989
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